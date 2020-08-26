Кемеровские росгвардейцы задержали рецидивиста, который дважды попытался похитить предметы сантехники в одном магазине
В дневное время в Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемого сетевого магазина на проспекте Ленинградском.
Бойцов Росгвардии встретил сотрудник торгового зала. Мужчина пояснил, что в торговом зале находится неизвестный, который предположительно несколько часов назад похитил два смесителя для раковины общей стоимостью 12 500 рублей. При помощи установленных в магазине видеокамер, стражи правопорядка установили, что подозреваемый спрятал бытовые товары под одежду и прошел мимо кассовой зоны. Бойцы задержали злоумышленника и обнаружили, что он попытался похитить еще один смеситель стоимостью 9 300 рублей. Похитителем бытовых товаров оказался ранее неоднократно судимый за кражи 29-летний рецидивист.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.
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