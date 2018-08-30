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Кемеровские школьники испекли «Дорожный пирог»

В столовой кемеровской школы №78 прошел совместный проект администрации города и МАУ "Школьное питание".

Специалисты-кулинары и представители управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации рассказали юным кемеровчанам, как устроена дорога.

Кулинары приготовили съедобные аналоги слоёв дорожных одежд. На земляное полотно (шоколадный корж) выложили бутовый камень (курагу), щебень (грецкие орехи), расклинцовку (мак), покрыли основание дороги битумом (шоколадом), уложили несколько слоев асфальтобетона (шоколадных коржей) с обязательной проливкой "битумом".

На верхний слой "асфальта" (мастику чёрного цвета) нанесли "дорожную разметку", установили светофоры, знаки. На "сладкой дороге" у пешеходного перехода разместились мультяшные Маша и Вова. 

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kuzbassnews.ru
30/08/2018
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