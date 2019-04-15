Кемеровские школьники попробовали себя в роли водителя трамвая

Для восьмиклассников из кемеровской школы №40 организовали экскурсию в трамвайное депо Кемеровской электротранспортной компании.
Вначале для школьников провели краткий экскурс в историю трамвайного движения города. Затем всем желающим предложили попробовать себя в роли водителя и пассажиров исторического трамвая, сравнить уровень комфорта при поездке на первом трамвае и на транспорте, работающим на городских маршрутах в настоящее время.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
15/04/2019
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