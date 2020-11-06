Кемеровские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Учащиеся кемеровской гимназии № 42 Никита Деревягин и Елизавета Макушкина стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена».
На финал конкурса кемеровчане ездили в Крым, последние соревнования проходили в лагере «Артек». Здесь школьники прошли несколько этапов, за выполнение каждого задания получали баллы. Кроме того, на конкурсе ребята представляли собственные проекты. Никита создал бизнес-проект «Креативно-спортивный кластер «WANTDO», пропагандирующий здоровый образ жизни и создание места, где каждый может побыть наедине с собой. Елизавета разработала проект творческой студии.
В итоге ребятам вручили денежное поощрение на получение дальнейшего образования – 1 млн. рублей и путёвку на 21-дневную смену в «Артек». Кроме того, победителям-одиннадцатиклассникам добавляется по 5 баллов к общему результату ЕГЭ.
Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Фонда Президента РФ.
Всего во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» принял участие 1002451 старшеклассник.
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