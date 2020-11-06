Кемеровские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Сергей Цивилев заявил: мэры будут лично отвечать за затянувшуюся стройку соцобъектов Большинство социально значимых объектов в Кузбассе строят по нацпроектам. Об основных стройках...

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