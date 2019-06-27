Кемеровские школьники знакомились с тайнами СНИЛС

В пришкольном лагере МБОУ «СОШ № 33 им. Алексея Владимировича Бобкова» г. Кемерово прошла встреча ребят с представителями Пенсионного фонда России, организованная Экономической клиникой КемГУ в рамках проекта повышения финансовой грамотности молодежи.

Тема встречи касалась трудоустройства, поскольку многие старшеклассники летом стараются заработать. Какие документы потребуются? За что отвечает работодатель? Что такое серая и белая зарплата? Как это отражается на пенсии? На эти вопросы ребята находили ответ вместе со специалистами ПФР.

Заместитель начальника отдела персонифицированного учета УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Юлия Ткаченко познакомила ребят с тайнами шифров на зеленой карточке СНИЛС, рассказала, что такое индивидуальный лицевой счет и как можно контролировать его состояние, например, в Личном кабинете на сайте ПФР . Отдельно Юлия Евгеньевна остановилась на примерах формирования пенсии, когда человек получает белую зарплату и когда ему часть заработка дают «в конверте».

Затем ребята, разделившись на команды, попробовали проиграть ситуацию, в которой нечестный работодатель нанимает на работу нового сотрудника, планируя платить ему серую зарплату. Пришедшему на собеседование нужно было получить как можно больше информации и защитить свои права.