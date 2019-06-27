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Кемеровские школьники знакомились с тайнами СНИЛС

В пришкольном лагере МБОУ «СОШ № 33 им. Алексея Владимировича Бобкова» г. Кемерово прошла встреча ребят с представителями Пенсионного фонда России, организованная Экономической клиникой КемГУ в рамках проекта повышения финансовой грамотности молодежи.

Тема встречи касалась трудоустройства, поскольку многие старшеклассники летом стараются заработать. Какие документы потребуются? За что отвечает работодатель? Что такое серая и белая зарплата? Как это отражается на пенсии? На эти вопросы ребята находили ответ вместе со специалистами ПФР.

Заместитель начальника отдела персонифицированного учета УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Юлия Ткаченко познакомила ребят с тайнами шифров на зеленой карточке СНИЛС, рассказала, что такое индивидуальный лицевой счет и как можно контролировать его состояние, например, в Личном кабинете на сайте ПФР. Отдельно Юлия Евгеньевна остановилась на примерах формирования пенсии, когда человек получает белую зарплату и когда ему часть заработка дают «в конверте».

Затем ребята, разделившись на команды, попробовали проиграть ситуацию, в которой нечестный работодатель нанимает на работу нового сотрудника, планируя платить ему серую зарплату. Пришедшему на собеседование нужно было получить как можно больше информации и защитить свои права.

В завершении встречи сотрудники ПФР рассказали ребятам о сайте «Школьникам о пенсии», где можно подробнее разобраться в поднятой теме, смоделировав свою жизнь на симуляторе, рассчитав будущую пенсию, ответив на задания теста. Кроме того, каждый участник встречи получил учебное пособие «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни», где в доступной форме рассказывается об устройстве пенсионной системы России, её истории и видах пенсии.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/06/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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