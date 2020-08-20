Кемеровские сотрудники Росгвардии пришли на помощь городскому приюту для собак и кошек

В областном центре сотрудники управления вневедомственной охраны Кузбасской Росгвардии в поучаствовали в благотворительной акции «Друзей в беде не бросают».
Правозащитники откликнулись на просьбу волонтёров о помощи оказать содействие в приобретении кормов, наполнителей и хозяйственной утвари для животных приюта «Верный». В социальных сетях волонтёры обратились за помощью к жителям города, на просьбу откликнулись неравнодушные сотрудники Росгвардии, которые решили помочь приюту и животным.
«Спасибо за то, что обратили на нашу просьбу внимание, для нас очень важна даже самая незначительная помощь. – Подвела итоги встречи управляющая приюта Татьяна Медведева».
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Справедливости ради надо сказать, что предприниматели, которые занимаются частными перевозками в...
|
Как рассказали в городской администрации, за день было проинспектировано 429 объектов...
|
Лозунги перевозчиков Новокузнецка становятся всё более радикальными.
|
Специалисты говорят, что на протяжении дня ожидается переменная облачность, а также кратковременные...