Кемеровские сотрудники Росгвардии пришли на помощь городскому приюту для собак и кошек

В областном центре сотрудники управления вневедомственной охраны Кузбасской Росгвардии в поучаствовали в благотворительной акции «Друзей в беде не бросают».

Правозащитники откликнулись на просьбу волонтёров о помощи оказать содействие в приобретении кормов, наполнителей и хозяйственной утвари для животных приюта «Верный». В социальных сетях волонтёры обратились за помощью к жителям города, на просьбу откликнулись неравнодушные сотрудники Росгвардии, которые решили помочь приюту и животным.

«Спасибо за то, что обратили на нашу просьбу внимание, для нас очень важна даже самая незначительная помощь. – Подвела итоги встречи управляющая приюта Татьяна Медведева».