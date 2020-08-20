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Кемеровские сотрудники Росгвардии пришли на помощь городскому приюту для собак и кошек

    В областном центре сотрудники управления вневедомственной охраны Кузбасской Росгвардии в поучаствовали в благотворительной акции «Друзей в беде не бросают».

    Правозащитники откликнулись на просьбу волонтёров о помощи оказать содействие в приобретении кормов, наполнителей и хозяйственной утвари для животных приюта «Верный». В социальных сетях волонтёры обратились за помощью к жителям города, на просьбу откликнулись неравнодушные сотрудники Росгвардии, которые решили помочь приюту и животным.

    «Спасибо за то, что обратили на нашу просьбу внимание, для нас очень важна даже самая незначительная помощь. – Подвела итоги встречи управляющая приюта Татьяна Медведева».

 

   

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/08/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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