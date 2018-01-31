Кемеровские спасатели помогли уткам на реке Искитимка

В морозы на реке Искитимка замерзла полынья, в которой и обитают дикие утки. Без открытой воды пернатые водоплавающие погибнут.
Чтобы помочь уткам, кемеровские спасатели, вооружившись бензопилами, ломами, топорами, освободили часть Искитимки ото льда.
Специалистам удалось увеличить площадь открытой воды на несколько метров. Теперь утки могут спокойно прожить на реке до весны.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Пятидесятиоднолетний мужчина в Топках зарезал ножом в спину восьмидесятиоднолетнюю пенсионерку.
|
В Мысках осудили 34-летнюю женщину, которую обвинили в преступлении по статье «Вовлечение...
|
Начиная с тридцатого января текущего года на дорогах Кемеровской области увеличится количество...
|
В Киселевске задержали грабителя, который украл из магазина вяленую рыбу: сумма ущерба составила 78...