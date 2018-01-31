Кемеровские спасатели помогли уткам на реке Искитимка

В морозы на реке Искитимка замерзла полынья, в которой и обитают дикие утки. Без открытой воды пернатые водоплавающие погибнут.

Чтобы помочь уткам, кемеровские спасатели, вооружившись бензопилами, ломами, топорами, освободили часть Искитимки ото льда.

Специалистам удалось увеличить площадь открытой воды на несколько метров. Теперь утки могут спокойно прожить на реке до весны.