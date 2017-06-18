Кемеровские спасатели приступили к дежурству на озере Красном

В Кузбассе продолжаются поиски юноши, пропавшего два месяца назад Полиция и поисковый отряд просят жителей Кузбасса оказать помощь в поиске молодого человека,...

Имущество крупного завода в Новокузнецке продают за 350 миллионов Имущество НкВЗ (ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод») планируют продать за триста пятьдесят...

В Кемерове в ДТП на Притомском проспекте пострадали два человека Инцидент был зафиксирован вчера в районе Притомского проспекта. Как стало известно ввиду...