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Кемеровские спасатели приступили к дежурству на озере Красном

С наступлением жаркой погоды к водоемам Кемерова потянулись желающие позагорать и искупаться. В связи с этим, 16 июня спасатели начали обеспечение безопасности людей на озере Красном. Здесь в летнее время будет дежурить один экипаж спасателей, задействована моторная лодка «Сибирячка».

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kuzbassnews.ru
18/06/2017
Общество
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