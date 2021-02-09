Кемеровские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по универсальному бою

Двое кемеровчан - Александр Гнусин и Полина Симонова - стали серебряными призёрами Всероссийских соревнований по универсальному бою.
Спортмены - воспитанники Центра спецподготовки молодёжи «Витязь».
Полина Симонова выполнила норматив на звание кандидата в мастера спорта. Александр Гнусин, одолевший порядка 30 соперников, получил соответствующий возрасту первый разряд.
Соревнования проходили в Челябинске, в них приняли участие около 400 спортсменов из 19 городов.
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