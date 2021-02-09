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Кемеровские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по универсальному бою

Двое кемеровчан - Александр Гнусин и Полина Симонова - стали серебряными призёрами Всероссийских соревнований по универсальному бою.

Спортмены -  воспитанники Центра спецподготовки молодёжи «Витязь».

Полина Симонова выполнила норматив на звание кандидата в мастера спорта. Александр Гнусин, одолевший порядка 30 соперников, получил соответствующий возрасту первый разряд.

Соревнования проходили в Челябинске, в них приняли участие около 400 спортсменов из 19 городов.

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kuzbassnews.ru
09/02/2021
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