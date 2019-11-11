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Кемеровские старшеклассники предложили идеи благоустройства Литературного сквера

В рамках IV межрегионального молодежного научно-образовательного форума «RE:ПОСТ» в КемГУ на площадке «КУБ: Кемерово успешное будущее» школьники выступили с идеями по обустройству Литературного сквера рядом с областной детско-юношеской библиотекой.

Работа площадки была нацелена на привлечение молодежи к участию в нацпроекте «Жилье и городская среда». Среди предложений – круглогодичные фонтаны внутри прозрачных сосудов, читальная зона рядом с библиотекой, кинотеатр под открытым небом, стенды для граффити и прогулочные дорожки из песка.

Участники представили свои проекты экспертам областного центра компетенций по развитию городской среды при департаменте. Самые интересные предложения будут отправлены для рассмотрения в администрацию города.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
11/11/2019
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