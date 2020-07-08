Кемеровские ученые выиграли федеральный грант на образовательную деятельность

Loading...
Сотрудники Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, входящего в НОЦ «Кузбасс», выиграли грант Министерства науки и высшего образования РФ на сумму 3 млн 125 тыс. рублей на осуществление образовательной деятельности.
Средства будут направлены на проведение онлайн-курса «Цифровая кардиология 4.0», посвященного актуальным проблемам современной кардиологии. Обучение предполагает освоение студентами медицинских вузов терапевтических, рентген-эндоваскулярных и кардиохирургических методов лечения кардиологических больных.
08/07/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Полностью будет отключена холодная вода в Заводском и Новоильинском районах. А вот в Центральном...
|
Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне...
|
В Новокузнецке под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 817 человек. Такие данные на...
|
Четверо жителей Новокузнецкого района признаны виновными в похищении и незаконном удержании людей,...