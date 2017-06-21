Кемеровские водоемы ежедневно патрулируют спасатели и полиция

В Кемерово для охраны горожан, отдыхающих у воды, работают 11 оперативных групп. В распоряжении специалистов два катера, лодки и более десятка автомобилей. Их задача – предупредить трагедии во время отдыха населения у водных объектов.

В жаркую погоду кемеровчане все чаще решаются окунуться в водоемы. В зоне риска – дети, оставленные без присмотра взрослых, и взрослые, находящиеся в алкогольном опьянении.

Чтобы предупредить очередную трагедию, специалисты патрулируют водоемы в границах города. Во время рейдов спасатели проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают листовки с правилами поведения на воде.