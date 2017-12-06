Кемеровские волонтеры строят снежный городок для особых детей

В рамках проекта «Помогать просто» 10 активистов кемеровского городского штаба волонтёров (старшеклассники и студенты КемГУ, Кемеровского профессионально-технического техникума и Кемеровского коммунально-строительного техникума) сооружают горки, лабиринт и чашу в детском саду № 49 на пр. Ленина, 122В.
Основной акцент – безопасность будущего снежного строения, ведь в нём будут играть особые ребятишки – воспитанники специализированного детского учреждения.
На импровизированной стройплощадке будущего новогоднего городка трудятся и сотрудники детского сада, во время субботника они сформировали снежные заготовки для создания фигур сказочных персонажей, которые вскоре превратятся в Деда Мороза и Снегурочку. Накануне Нового года в городке установят наряженную ёлку.
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