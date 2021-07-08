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Кемеровские воспитанники Росгвардии сдали с отличием нормы ГТО

 В областной столице юные воспитанники Росгвардии из центра спецподготовки молодежи «Витязь» получили золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне».

 Юнгвардейцы выполнили спортивные нормативы во время квалификационных испытаний на право ношения шевронов юных спецназовцев – детский аналог сдачи на краповый берет. Во время таких испытаний ребята преодолели трехкилометровую полосу препятствий, а также сдали нормативы по физической, строевой и огневой подготовке.

 Всего знаками ГТО награждены десять воспитанников «Витязя». Самая младшая из них - 10-летняя Ксения Гнусина. Юная кемеровчанка мечтает посвятить свою жизнь военной службе.

Образование
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Кемерово
kuzbassnews.ru
08/07/2021
Образование
Спорт
Кемерово

Новости Кузбасса

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