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Кемеровские врачи помогли пациенту с разорванным горлом

В июне 2017 года металлический канат перерезал шею молодому человеку. В результате травмы трахея полностью оторвалась от гортани, был разорван пищевод.

Врачи экстренно провели одновременно две операции: лор-врачи установили трахеостомическую трубку, а хирурги — восстановили разорванный пищевод.  Тогда кузбасские врачи справились с первостепенной задачей – спасти человека. Второй задачей стало – улучшить качество жизни – два года молодой человек не мог самостоятельно дышать.

Как рассказали специалисты, у больных с травмой гортани возникают осложнения: длительное использование трахеостомической трубки может вызвать сильное сужения просвета (стеноз) и ограничение самостоятельного дыхания. Но чтобы помочь мужчине, врачи при помощи специального оборудования (аргоно-плазменного лазера) под контролем эндоскопистов установили специальный стент, который «держит форму» и не позволяет зарасти просвету.

«Сегодня у нашего пациента наступил финальный этап лечения. Мы «перекрыли» трахеостому и он снова может самостоятельно дышать», — рассказал врач ЛОР-отделения Егор Сафоненко.

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kuzbassnews.ru
22/01/2019
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