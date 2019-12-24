Кемеровские юнгвардейцы почтили память земляка-красноармейца, останки которого были возращены на родину
В Кемерово у памятника воинов-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась передача родственникам красноармейца Ивана Нуждайкина его останков и личных вещей, найденных активистами поискового движения в Ленинградской области. В мероприятии приняли участие воспитанники класса Росгвардии кемеровской школы №74, поисковики, представители ветеранских организаций и общественники.
Останки Ивана Нуждайкина, считавшегося пропавшим без вести с 1941 года, подняли в июне в Кировском районе Ленобласти участники поискового отряда «Ямальский плацдарм». Родственники воина-кузбассовца приняли решение захоронить останки на его родной земле, в селе Симбирка.
В завершение мероприятия подшефные Росгвардии возложили цветы к подножию памятника погибшим землякам.
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