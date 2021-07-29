Кемеровские юнгвардейцы поучаствовали в чемпионской тренировке в поддержку олимпийцев

В Кемерове чемпион России по рукопашному бою Александр Белов в поддержку российских спортсменов-олимпийцев провел тренировку для воспитанников молодежного движения «Гвардейская смена».

Мастер спорта по рукопашному бою и грепплингу продемонстрировал ребятам базовые приемы борьбы. Под чутким руководством тренера дети выполняли захваты, перекаты, зацепы и сваливание противника. Для освоения борцовской техники были смоделированы учебные поединки.

«У ребят была возможность довести приемы до четкого выполнения - от их начальной фазы до завершающей», - рассказал по завершению занятия Александр Белов.

В конце мероприятия ребята и чемпион записали совместное видео, в котором поддержали наших спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Токио.