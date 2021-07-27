Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские юнгвардейцы познакомились со спецназом «Кедр»

    В областном центре участники молодежного движения «Гвардейская смена» посетили базу кемеровского подразделения специального назначения «Кедр» ГУФСИН России. Встреча прошла в рамках традиционных учебно-тренировочных сборов, во время которых воспитанники Росгвардии узнают о службе в различных силовых ведомствах.

    В ходе ознакомительной экскурсии по отряду спецназовцы познакомили юных гостей со своей деятельностью. Школьники узнали, что одной из главных задач подразделения – предотвращение и пресечение преступлений на объектах уголовно-исполнительной системы.

    Будущим защитникам Отечества спецназовцы продемонстрировали навыки высотной и тактико-специальной подготовки. Вместе со стражами правопорядка детям представилась возможность осуществить учебный штурм транспортного средства, в котором укрывался условный преступник.

    Кроме этого, воспитанники войск правопорядка смогли побывать на тренировке сотрудников, которым в ближайшее время предстоит участвовать в квалификационном испытании на право ношения крапового берета.

       

 

 

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/07/2021
Образование
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе в ближайшие дни сохранится прохладная погода
В ночные часы столбики термометров опускались до отметки 16 ᵒС. К большому огорчению для тех, кто...
На выходных в Кемерове на полтора дня перекроют автодорогу
В предстоящие выходные в Кемерове будет закрыт сковзной проезд по бульвару строителей – от...
Службы отремонтировали дорогу в кузбасском поселке только после вмешательства прокуратуры
Надзорный орган проверил опасный дорожный участок в поселке на юге Кузбасса после массовых жалоб...
Кузбассовцам рассказали про безопасность вакцины от COVID-19
На одной из радиостанций в Кузбассе прошёл эфир. На вопросы слушателей отвечали главный врач...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus