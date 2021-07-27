Кемеровские юнгвардейцы познакомились со спецназом «Кедр»

В областном центре участники молодежного движения «Гвардейская смена» посетили базу кемеровского подразделения специального назначения «Кедр» ГУФСИН России. Встреча прошла в рамках традиционных учебно-тренировочных сборов, во время которых воспитанники Росгвардии узнают о службе в различных силовых ведомствах.
В ходе ознакомительной экскурсии по отряду спецназовцы познакомили юных гостей со своей деятельностью. Школьники узнали, что одной из главных задач подразделения – предотвращение и пресечение преступлений на объектах уголовно-исполнительной системы.
Будущим защитникам Отечества спецназовцы продемонстрировали навыки высотной и тактико-специальной подготовки. Вместе со стражами правопорядка детям представилась возможность осуществить учебный штурм транспортного средства, в котором укрывался условный преступник.
Кроме этого, воспитанники войск правопорядка смогли побывать на тренировке сотрудников, которым в ближайшее время предстоит участвовать в квалификационном испытании на право ношения крапового берета.
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