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Кемеровские юнгвардейцы реализуют социальный проект для детей-сирот

    В Кемерово на базе центра спецподготовки молодежи «Витязь» юнгвардейцы провели занятие по смешанным боевым единоборствам для воспитанников городских детских домов № 1 и №105.

    Встреча прошла в рамках реализации социального проекта «Наставничество Юнармия», инициаторами которыми выступили подопечные Росгвардии. Свою идею курсанты защитили в прошлом году на конкурсе общественных инициатив «Кемеровское молодежное Вече-2019». Социальный проект направлен на работу с воспитанниками детских домов. В ходе встреч с детьми-сиротами юнгвардейцы устраивают занятия по физической и строевой подготовке, рассказывают о преимуществах военной службы, а также проводят мастер-классы по единоборствам.

    В ближайшее время к знакомству с курсантами «Витязя» присоединятся подопечные кемеровского дома-интерната №2.  

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/03/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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