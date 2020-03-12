Кемеровские юнгвардейцы реализуют социальный проект для детей-сирот

В Кемерово на базе центра спецподготовки молодежи «Витязь» юнгвардейцы провели занятие по смешанным боевым единоборствам для воспитанников городских детских домов № 1 и №105.

Встреча прошла в рамках реализации социального проекта «Наставничество Юнармия», инициаторами которыми выступили подопечные Росгвардии. Свою идею курсанты защитили в прошлом году на конкурсе общественных инициатив «Кемеровское молодежное Вече-2019». Социальный проект направлен на работу с воспитанниками детских домов. В ходе встреч с детьми-сиротами юнгвардейцы устраивают занятия по физической и строевой подготовке, рассказывают о преимуществах военной службы, а также проводят мастер-классы по единоборствам.

В ближайшее время к знакомству с курсантами «Витязя» присоединятся подопечные кемеровского дома-интерната №2.