Кемеровские юнгвардейцы встретили участников перехода «Хабаровск-Москва»

В Кемерове состоялась торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, которые прибыли из Хабаровска в рамках перехода, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, воспитанники класса Росгвардии и курсанты кадетских училищ.
Переход стартовал в Хабаровске в январе. Военнослужащие преодолевают путь комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. В планах бойцов преодолеть 8 492 км и побывать в 17 субъектов РФ, где их будут в торжественной обстановке встречать местные жители.
Юнгвардейцы пожелали военнослужащим успешного перехода, который завершится 7 мая в Москве.
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