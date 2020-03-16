Кемеровские юнгвардейцы встретили участников перехода «Хабаровск-Москва»

В Кемерове состоялась торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, которые прибыли из Хабаровска в рамках перехода, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, воспитанники класса Росгвардии и курсанты кадетских училищ.

Переход стартовал в Хабаровске в январе. Военнослужащие преодолевают путь комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. В планах бойцов преодолеть 8 492 км и побывать в 17 субъектов РФ, где их будут в торжественной обстановке встречать местные жители.

Юнгвардейцы пожелали военнослужащим успешного перехода, который завершится 7 мая в Москве.