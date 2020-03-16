Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровские юнгвардейцы встретили участников перехода «Хабаровск-Москва»

В Кемерове состоялась торжественная встреча военнослужащих Восточного военного округа, которые прибыли из Хабаровска в рамках перехода, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях приняли участие военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, воспитанники класса Росгвардии и курсанты кадетских училищ.

    Переход стартовал в Хабаровске в январе. Военнослужащие преодолевают путь комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. В планах бойцов преодолеть 8 492 км и побывать в 17 субъектов РФ, где их будут в торжественной обстановке встречать местные жители.

    Юнгвардейцы пожелали военнослужащим успешного перехода, который завершится 7 мая в Москве.

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/03/2020
Общество
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На Кузбасском мосту в Кемерове образовалась многокилометровая пробка
Работы по ремонту деформационных швов на Кузбасском мосту стали причиной серьёзных пробок на улице...
Автомобили столкнулись возле центральной площади в Кемерове
Очевидец поделился фотографией с места событий. В воскресенье, 15 марта, в центре Кемерова на...
Из-за коронавируса жители Кузбасса скупают продукты в магазинах
Из-за коронавируса кузбассовцы скупают некоторые продукты долгого хранения.
Из-за коронавируса в Кемерове ввели режим «Повышенная готовность»
Мэр Кемерова Илья Середюк ввел в городе режим «повышенной готовности» по распространению...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus