Кемеровским льготникам предоставят право на бесплатный проезд в электричках

Кемеровское управление Пенсионного фонда напоминает, что для реализации услуги бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, льготнику необходимо иметь справку о наличии права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ). В справке указывается категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальная услуга, на которую гражданин имеет право. Документ действителен в течение всего календарного года по всей России.
Заказать справку можно через сайт Пенсионного фонда или по телефону горячей линии ближайшего территориального органа ПФР. В этом случае можно отследить дату готовности документа, и лично прийти в нужный день с паспортом в управление ПФР и обратиться к администратору за ее получением. Можно просто записаться на прием, затем прийти в территориальный орган ПФР и получить справку без предварительного заказа.
В текущем году бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте намерены пользоваться 13273 кемеровских льготника.
Фото из открытых источников
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