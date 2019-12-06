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Кемеровским росгвардейцам рассказали о духовном стержне героев отечества

В Кемерове в преддверии Дня Героев Отечества Управление вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии посетил настоятель Храма Рождества Христова протоиерей Анатолий Штефан. 

Священнослужитель провел с сотрудниками ведомства беседу на тему «Духовного здоровья человека». Он рассказал о значении воинского служения и подвига в христианстве. Гость подчеркнул, что для настоящих героев главной движущей силой становится любовь к своей стране и гражданам.

Стражам правопорядка напомнили, что в Росгвардии 477 сотрудников и военнослужащих силового ведомства отмечены наивысшим знаком героического отличия – медалью «Золотая Звезда». Из них троим бойцам-кузбассовцам присвоено звание «Героя России» посмертно. Это старший лейтенант Сергей Цветков, капитан милиции Алексей Отческих, сержант милиции Станислав Амелин. 

Священнослужитель выразил надежду, что для молодого поколения бойцов подвиги героических сослуживцев навсегда останутся примером беззаветного служения гражданам и Отечеству.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/12/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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