Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровским школьникам напомнили правила поведения на дорогах

Акцию «Агитационный автобус» по безопасности дорожного движения провели в школах № 58 и 26 Кемерова. Сотрудники кемеровского ГИБДД и педагоги учебно-методического центра безопасности дорожного движения проводили занятия для учеников 1-8 классов.

Ребятам напомнили основные правила дорожного движения, алгоритмы безопасного перехода проезжей части, требования к перевозке детей-пассажиров, рассказали о назначении световозвращающих приспособлений. Совместно с ребятами провели анализ наиболее опасных с точки зрения дорожного движения участков, а также выбрали безопасный путь до места учебы и обратно.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/02/2023
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus