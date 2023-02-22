Кемеровским школьникам напомнили правила поведения на дорогах

Акцию «Агитационный автобус» по безопасности дорожного движения провели в школах № 58 и 26 Кемерова. Сотрудники кемеровского ГИБДД и педагоги учебно-методического центра безопасности дорожного движения проводили занятия для учеников 1-8 классов.



Ребятам напомнили основные правила дорожного движения, алгоритмы безопасного перехода проезжей части, требования к перевозке детей-пассажиров, рассказали о назначении световозвращающих приспособлений. Совместно с ребятами провели анализ наиболее опасных с точки зрения дорожного движения участков, а также выбрали безопасный путь до места учебы и обратно.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса