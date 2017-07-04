Кемеровским спасателям за неделю удалось спасти 6 человек

За прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 133 обращения от горожан. Из них 7 – по линии УВД. Четыре раза специалисты приходили на помощь детям. Пять раз спасатели помогали сотрудникам скорой помощи, один раз принимали участие в водолазных работах.

Так, 2 июля, в службу спасения поступил сигнал: в одной из квартир по бульвару Строителей оказался закрытым полуторагодовалый мальчик. Дежурный экипаж оперативно прибыл на место. За несколько минут специалисты открыли дверь. Малыш сидел в детской комнате и смотрел мультфильм, даже не заметив отсутствия мамы. По словам женщины, она вышла на лестничную площадку, чтобы помочь сестре донести сумки до квартиры. Проказник, недолго думая, подбежал к двери и закрыл её на задвижку.