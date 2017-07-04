Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровским спасателям за неделю удалось спасти 6 человек

За прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 133 обращения от горожан.  Из них  7 – по линии УВД.  Четыре раза  специалисты приходили на помощь детям. Пять раз спасатели помогали сотрудникам скорой помощи, один раз принимали участие в водолазных работах.

Так, 2 июля, в службу спасения поступил сигнал: в одной из квартир по бульвару Строителей оказался закрытым полуторагодовалый мальчик. Дежурный экипаж оперативно прибыл на место. За несколько минут специалисты открыли дверь. Малыш сидел в детской комнате и смотрел мультфильм, даже не заметив отсутствия мамы.  По словам женщины, она вышла на лестничную площадку, чтобы помочь сестре донести сумки до квартиры. Проказник, недолго думая, подбежал к двери и закрыл её на задвижку.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/07/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дело о ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса рассмотрит суд в другом регионе
Как уточнили в надзорном ведомстве, рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является...
Кемеровчанина приговорили к строгому режиму за кражу дешёвого телефона
В Кемерове суд приговорил 44-летнего мужчину к одному году и восьми месяцам колонии строго режима...
Кузбассовцев просят помочь в розыске пропавшей трёхлетней девочки
В Еврейской автономной области пропала без вести трёхлетняя Надя Пыжова. Сотрудники уголовного...
Уголовные дела возбуждены в Кузбассе после драки с участием чиновника
В Кемеровской области возбуждены два уголовных дела по факту драки в садовом товариществе «Рябинка...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus