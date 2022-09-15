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Кемеровский авиационный отряд специального назначения Росгвардии отмечает годовщину образования

 14 сентября 1991 года считается датой создания кемеровского авиационного отряда специального назначения. За все это время кемеровские летчики стали незаменимыми помощниками в кузбасском небе. Кроме повседневных задач по транспортировке грузов и личного состава войск правопорядка, авиаотряд оказывает содействие правоохранителям в задержании «черных» копателей и лесорубов, принимает участие в поисково-спасательных операциях и тушении лесных пожаров.

В связи с 31-летием кемеровского авиационного отряда специального назначения начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поздравил личный состав с памятной датой.

 «За всю историю отряда кемеровские летчики всегда отличались профессионализмом, преданностью своему делу и любовью к кузбасской земле. Вашу роль в современной истории родного края тяжело переоценить. Вы участвовали в масштабных стройках, защищали кузбасские села от огненной стихии, спасали людей из труднодоступных мест. Вы всегда готовы прийти на помощь и оказать содействие коллегам, когда это потребуется. Ветераны службы могут гордиться продолжателями своего дела. Уверен, что молодое поколение летчиков ждут новые высоты», - сказал руководитель территориального органа Росгвардии генерал-майор Юрий Кель.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/09/2022
Общество
Кемерово

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