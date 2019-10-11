Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровский ЦСМ наращивает объемы и закупает новое современное оборудование

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») приобрел и ввел в эксплуатацию машину силовоспроизводящую прямого нагружения «МС-4 ПН», предназначенную для испытаний, калибровки и поверки динамометров (приборы широко используются в производстве для замера значений усилия). Необходимость приобретения современного автоматизированного оборудования была обусловлена значительным увеличением заказов (на 15-20% в этом году по сравнению с 2018 годом) на проведение поверок показаний этого типа средств измерений от промышленных предприятий региона.

Новая силовоспроизводящая машина аттестована по 1 разряду, имеет независимый способ нагружения, то есть каждый груз нагружается/разгружается отдельными сервоприводами, управляемыми контроллерами, что значительно упрощает оператору процесс управления и снижает возможные ошибки измерений. В комплект поставки входит компьютер с оригинальным программным обеспечением по управлению процессами в автоматическом режиме.

- Динамометры используются в производственном процессе на многих предприятиях Кемеровской области. – Рассказал директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. – Разновидностей этого оборудования с различной областью использования и принципом действия множество. В последнее время преобладают электронные, отличающиеся большей точностью измерений и надежностью в эксплуатации. Новая современная машина «МС-4 ПН» обладает характеристиками, позволяющими быстро и качественно провести работы по поверке и калибровке всех типов этих средств измерений. И сейчас в нашем учреждении создан единственный в Кузбассе полный комплекс силовоспроизводящих машин с диапазоном измерений от 0,001кН до 70 кН, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленных предприятий региона по обслуживанию эталонных и рабочих динамометров.

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Осужденный за пытки силовик обжалует приговор в новой кассации
Экс-полицейский из Алтайского края Сергей Белоусов, осуждённый судом первой инстанции на семь лет...
В Кузбассе детсады оштрафовали за нарушения в организации питания
В результате сотрудники Роспотребнадзора составили 7 протоколов об административном правонарушении...
Миллиардер Тиньков рассказал о тяжелом детстве в Кузбассе
Известный уроженец кузбасского города дал петербургскому порталу большое интервью, из которого...
Цивилёв с Кузнецовым обсудили: у Новокузнецка откроется второе дыхание
В ближайшем будущем в Новокузнецке станет легче дышать, появятся новые спортивные объекты, школы и...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus