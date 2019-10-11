Кемеровский ЦСМ наращивает объемы и закупает новое современное оборудование

ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») приобрел и ввел в эксплуатацию машину силовоспроизводящую прямого нагружения «МС-4 ПН», предназначенную для испытаний, калибровки и поверки динамометров (приборы широко используются в производстве для замера значений усилия). Необходимость приобретения современного автоматизированного оборудования была обусловлена значительным увеличением заказов (на 15-20% в этом году по сравнению с 2018 годом) на проведение поверок показаний этого типа средств измерений от промышленных предприятий региона.

Новая силовоспроизводящая машина аттестована по 1 разряду, имеет независимый способ нагружения, то есть каждый груз нагружается/разгружается отдельными сервоприводами, управляемыми контроллерами, что значительно упрощает оператору процесс управления и снижает возможные ошибки измерений. В комплект поставки входит компьютер с оригинальным программным обеспечением по управлению процессами в автоматическом режиме.

- Динамометры используются в производственном процессе на многих предприятиях Кемеровской области. – Рассказал директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. – Разновидностей этого оборудования с различной областью использования и принципом действия множество. В последнее время преобладают электронные, отличающиеся большей точностью измерений и надежностью в эксплуатации. Новая современная машина «МС-4 ПН» обладает характеристиками, позволяющими быстро и качественно провести работы по поверке и калибровке всех типов этих средств измерений. И сейчас в нашем учреждении создан единственный в Кузбассе полный комплекс силовоспроизводящих машин с диапазоном измерений от 0,001кН до 70 кН, что позволяет полностью обеспечить потребности промышленных предприятий региона по обслуживанию эталонных и рабочих динамометров.