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Кемеровский ЦСМ назовет «Лучшего метролога Кузбасса»

В Кемеровской области дан старт профессиональному конкурсу на звание «Лучшего метролога Кузбасса». Для участия в нём приглашаются специалисты метрологических служб предприятий всех форм собственности, сотрудники высших учебных заведений, научных и других организаций, выполняющих работы в сфере метрологии.

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«Конкурс проводится для популяризации и повышения имиджевой привлекательности профессии метролога, привлечения внимания к вопросам метрологического обеспечения на предприятиях региона как неизбежной составляемой высокотехнологичного современного производства. – Отметил директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Виталий Гринцев. - Мы планируем сделать его ежегодным и надеемся, что он станет хорошей площадкой для демонстрации компетентности и высокого профессионального статуса кузбасских специалистов-метрологов».

Участие в конкурсе бесплатное. Количество участников от предприятия (организации) не регламентировано. Подведение итогов будет осуществляться конкурсной комиссией, представленной специалистами ФБУ «Кемеровский ЦСМ», в соответствии с утвержденным «Положением о проведении конкурса «Лучший метролог Кузбасса».

Для участия в конкурсе необходимо направить в ФБУ «Кемеровский ЦСМ» заявку на участие и анкету- характеристику. 

Победители получат дипломы и ценные призы во время проведения мероприятия, приуроченного к празднованию Всемирного дня качества. Фотографии и информация о победителях конкурса будет размещена в каталоге «Лучшие товары и услуги Кузбасса».

 

Более подробная информация представлена на сайте ФБУ «Кемеровский ЦСМ».

Общество
kuzbassnews.ru
03/04/2019
Общество
Новости Кузбасса

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