Кемеровский ЦСМ: с 1 июля 2020 года начнет действовать классификатор народных промыслов

Приказом Росстандарта принят новый общероссийский классификатор – общероссийский классификатор народных художественных промыслов и мест традиционного бытования (ОКНХП). Классификатор разработан СТАНДАРТИНФОРМ по инициативе Минпромторга России и вводится в действие с 1 июля 2020 года.

ОКНХП разработан в соответствии с целым рядом нормативных актов и предназначен для классификации и кодирования информации о народных художественных промыслах. Классификатор поможет обеспечить информационную поддержку при решении целого ряда задач, в первую очередь в совершенствовании мер господдержки по развитию народных художественных промыслов, отнесении изделий к данному виду продукции, формировании современной системы продвижения и мониторинга НХП. На основе этих кодов будет формироваться потребность в реализации тех или иных мер поддержки для решения проблем конкретных народных художественных промыслов в зависимости от их значимости.

Создание прозрачной системы идентификации изделий в соотнесении с их местами традиционного бытования позволит внедрять инструменты защиты прав в данной сфере, способствовать сохранению образцов и технологий производства, совершенствовать информационно-аналитическую базу мониторинга процессов по сохранению, развитию и возрождению народных художественных промыслов.

Объектами классификации ОКНХП являются народные художественные промыслы (производства) с указанием информации о местах традиционного бытования. Каждая позиция в ОКНХП состоит из кода, наименования, информационного блока мест традиционного бытования. Длина кода составляет шесть десятичных знаков, в нем использована серийно-порядковая система кодирования.

Производители сами будут определять принадлежность своей продукции к той или иной группе ОКНХП, исходя из перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, установленных приказом Минпромторга России № 274.

Классификация народных художественных промыслов проходит на трех уровнях. В качестве признаков классификации на первом уровне использованы виды производств изделий народных художественных промыслов, на втором уровне – группы изделий, на третьем уровне – изделия народных художественных промыслов. Первые два знака соответствуют коду вида производства изделий народных художественных промыслов, следующие два – коду группы изделий народных художественных промыслов, на пятом и шестом знаках осуществляется детализация изделий, им присваиваются порядковые номера.

Справочно. Общероссийские классификаторы являются документом по стандартизации и распределяют технико-экономическую и социальную информацию в государственных информационных системах. Ценность данного вида информации обеспечивается своевременной актуализацией действующих общероссийских классификаторов, а также разработкой новых, связанных с задачами экономики, с запросами служб статистики, с развитием социально-информационной сферы общества. К настоящему моменту перечень общероссийских классификаторов с учётом ОКНХП включает 31 общероссийский классификатор.