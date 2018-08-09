Кемеровский ЦСМ: С 1 сентября впервые вводится ГОСТ на инжиниринг в строительстве

Национальный стандарт ГОСТ Р 58179-2018 «Инжиниринг в строительстве. Термины и определения» утвержден приказом Росстандарта №416-ст.

Стандарт предназначен для инженеров-консультантов и/или инжиниринговых организаций, работающих по контрактам со строительными компаниями. Его применение обеспечивает создание общего языка для улучшения взаимопонимания между участниками процессов, связанных с осуществлением капитальных вложений или иными затратами в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов.

Вводимые в документе 41 термин в области инжиниринга в строительстве рекомендуются для применения во всех видах документации в области инженерно-консультационных услуг.

Документ обеспечивает гармонизацию терминологии инжиниринга национального и международного уровней и органично дополняет нормативную базу в области инжиниринга в строительстве.

Дата вступления в действие - 1 сентября текущего года.

Проект стандарта в ходе публичного обсуждения получил более 80 отзывов и замечаний от различных, заинтересованных организаций, лиц и технических комитетов и прошел согласование в смежных технических комитетах по стандартизации: ТК 465 «Строительство», ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы», ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование».

Приобрести новый ГОСТ можно у специалистов сектора технического регулирования и стандартизации ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по адресу: г.Кемерово, ул.Дворцовая, 2.

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По материалам ФГУП «Стандартинформ»