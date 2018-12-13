Кемеровский ЦСМ: С Нового года серьезно ужесточаются требования к безопасности упакованной питьевой воды

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ») рассказали кузбасским производителям о новых требованиях Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Документ, в котором приведены все требования к упакованной питьевой и минеральной воде, вступает в силу с 1 января 2019 года.

Одна из основных задач нового регламента, нацеленного на защиту здоровья людей, - предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности упакованной питьевой воды.

Так, технический регламент устанавливает новые термины для упакованной воды (природная минеральная вода, природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, купажированная питьевая вода и др.). Это позволит потребителю идентифицировать покупаемую воду для понимания того, проходила ли она обработку с изменением ее химического состава.

В документе также прописаны требования к обеспечению соответствия упакованной питьевой воды требованиям безопасности и оценке её соответствия. Например, маркировка питьевой воды для детского питания должна содержать сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (до 3 лет или с 3 лет), об общей минерализации, об основном составе с указанием элементов химического состава питьевой воды для детского питания и предельных минимальных и максимальных значениях их количества, условиях хранения и сроке годности после вскрытия емкости.

В приложениях к ТР ЕАЭС 044/2017 указаны критерии для отнесения упакованной питьевой воды к лечебно-столовой природной минеральной воде или лечебной природной минеральной воде, представлены показатели химической, микробиологической, радиационной безопасности, которые производители и продавцы должны будут четко соблюдать.

- Во время нашего семинара представители предприятий получили исчерпывающую информацию о новых требованиях, которые отныне будут предъявляться к маркировке их продукции. Это серьезные изменения, поэтому новые требования вызвали дискуссию. Также совместно с нашими экспертами производители обсудили важные вопросы переходного периода и особенности оценки соответствия упакованной питьевой и минеральной воды в рамках нового Технического регламента. Еще одно важное требование в маркировке воды, с которым мы познакомили представителей предприятий, то, что с 28 апреля 2019 года впервые наименование продукции, количество, дата выработки и срок годности на этикетке должны быть указаны шрифтом, высота которого не должна быть менее 2 мм (строчные буквы). Думаю, что для людей, имеющих нарушения зрения, это очень удобно. - Рассказала начальник отдела технического регулирования, стандартизации и сертификации ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Татьяна Долганова.