Кемеровский ЦСМ сообщает: утвержден ГОСТ на маникюр

Росстандарт утвердил национальный стандарт «Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация и общие требования». Он распространяется на ногтевой сервис и не только. Все салонные процедуры классифицируются по типу, в соответствии с которым имеют определенные стандарты качества.

К созданию нового стандарта и разработке четких рекомендаций для лиц, оказывающих эти услуги, привели многочисленные жалобы клиентов со всей страны на некачественную работу мастеров, несоблюдение норм безопасности, и как следствие, приобретение различных болезней.

- Исполнение требований нового стандарта, на мой взгляд, однозначно необходимо для специалистов, работающих в этой отрасли, - поделилась мнением начальник отдела технического регулирования, стандартизации и сертификации ФБУ «Кемеровский ЦСМ» Татьяна Долганова, - ведь не секрет, что достаточно часто люди, работающие в салонах, имеют «шапочное» образование. А вместе с тем оказывают услуги людям с грибковыми заболеваниями ногтевой пластины, вырезают вросшие ногти и т.д. Представляете какие последствия возможны? В новом ГОСТе предусмотрено многое, есть требования обязательной дезинфекции и безопасности рабочих инструментов, санитарно-противоэпедимической обработки кабинетов и т.д. Хотелось бы также отметить, что новый ГОСТ является добровольным к применению. Но думаю, что для салонов, заинтересованных в достойной репутации и уверенных в качестве своих услуг, соблюдение его требований станет хорошей имиджевой составляемой.

Приобрести национальный стандарт ГОСТ Р 58091-2018 «Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация и общие требования» можно в секторе технического регулирования и стандартизации ФБУ «Кемеровский ЦСМ» по адресу: г.Кемерово, ул.Дворцовая, 2. Телефон +7 ( 3842) 366-166, e-mail: 366166@kmrcsm.ru