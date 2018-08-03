Кемеровский ЦСМ: в России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения

Новый ГОСТ уже вступил в силу. На его принятие в значительной степени повлияла трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня», где по последним данным на противопожарной системе было сэкономлено порядка 7 млн рублей. Между тем только в Кемеровской области сегодня действуют более 3 000 различных торговых центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, а также других мест с массовым пребыванием людей.

Многочисленные нарушения пожарной сигнализации в последнее время также были выявлены в различных общественных местах во многих городах страны, где после трагедии были произведены проверки безопасности зданий. И результаты далеко не радуют.

Теперь в соответствии с новым стандартом общественные заведения будут обязаны ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год — системы противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода. Отказ от испытаний будет нарушением правил противопожарной безопасности. За проведение инспекции отвечает собственник объекта, он может привлекать специалистов организации или сторонних экспертов. ГОСТ предусматривает и внеплановые проверки «по мере необходимости».

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