Кемеровский десятиклассник стал победителем областного этапа конкурса «Ученик года-2021»

В Кузбассе завершился очный тур регионального этапа всероссийского конкурса «Ученик года». Победителем стал ученик 10 класса лицея № 89 города Кемерово Алексей Парамонов. Он будет представлять Кузбасс в финале конкурса, который состоится в Ульяновской области весной этого года.
За право представлять Кузбасс на федеральном уровне боролись 13 победителей муниципального этапа, который проходил с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года, и заочного регионального этапа. В очный региональный тур прошли старшеклассники из городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск, Топки, Калтан, а также Крапивинского, Ижморского, Прокопьевского муниципальных округов и Мариинского района.
01/03/2021
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