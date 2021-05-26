Кемеровский экипаж Росгвардии стал лучшим в Кузбассе

В областной столице состоялся конкурс профмастерства на звание лучшего экипажа вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии. За победу в соревнованиях боролись 20 групп задержаний со всей области.

В конкурсе приняли как опытные, так и молодые бойцы Росгвардии. Стражи правопорядка в составе своих экипажей сдали теоретические и практические испытания. За их успешное выполнение начислялись баллы.

В рамках соревнований бойцы демонстрировали свои знания правил дорожного движения, правовой и служебной подготовки. Также участники конкурса соревновались в стрельбе из табельного оружия после выполнения физической нагрузки. Росгвардейцам предстояло выполнить упражнения на скорость, силу и выносливость, после чего приступить к поражению пяти мишеней. С этим испытанием стражи правопорядка обязаны справиться менее чем за минуту. Кроме этого, росгвардейцы состязались в сборке‑разборке табельного оружия, забеге на километровую дистанцию и оказании первой медицинской помощи пострадавшему.

- Конкурс по профессиональному мастерству проводится не только, чтобы выявить лучших по профессии, - рассказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса полковник Сергей Курмаев, - но и для обмена профессиональной практикой между подразделениями. На таких соревнованиях сотрудники делятся опытом в неформальной обстановке. Хоть тактика действий групп задержаний едина для всех, каждый экипаж вырабатывает свои отличительные особенности.

Конкурс профмастерства завершился торжественным награждением победителей. По итогам всех испытаний лучшим стал кемеровский экипаж в составе сержантов Сергея Иванова и Михаила Зимникова. «Серебро» досталось второй команде, представляющей областную столицу. Третьими стали сотрудники из Новокузнецка. Победителям и призерам командование вручило переходящие кубки и ценные подарки.