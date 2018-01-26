Кемеровский «Экодесант» посетил ботанический сад

В ходе встречи заведующая научной лабораторией «Гербарий» КемГУ Ирина Тарасова рассказала о проблеме растений-захватчиков, которые были искусственно занесены на территорию региона и внесены в «Черную книгу Сибири».

В книге, созданной учеными нескольких регионов Сибирского федерального округа, собрана информация о 58 видах, хорошо акклиматизировавшихся в условиях Кемеровской области. Среди них американский клен ясеневидный, который в 1960-е годы активно использовался для городского озеленения, а сегодня вытесняет представителей местной флоры – березы и даже ели. С этим кустарником несколько лет борются в парке им. Веры Волошиной Кемерова.

«Главная проблема заключается в том, что «пришельцы» внедряются в экосистему и нарушают существующий баланс, вытесняя аутентичные кузбасские растения. Поэтому ученые большое внимание уделяют «Красной книге», сохранению наших уникальных представителей флоры», — пояснила Ирина Тарасова.