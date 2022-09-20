Кемеровский городской Совет народных депутатов принял отставку главы города Ильи Середюка

20 сентября, депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов приняли отставку Главы города Кемерово Ильи Середюка, который покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на работу в правительство Кузбасса.

Постановлением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за безупречный труд в органах местного самоуправления Кузбасса, выдающиеся достижения в профессиональной деятельности, организаторский талант и значительный вклад в социально-экономическое развитие города Кемерово Илью Владимировича Середюка наградили золотым нагрудным знаком «Кузбасс».

Последний рабочий день Ильи Середюка в должности руководителя города — 22 сентября. Затем он займет должность председателя правительства Кузбасса. Исполнять обязанности главы города Кемерово с 23 сентября будет первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса