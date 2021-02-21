Кемеровский легкоатлет завоевал две медали на Всероссийском турнире среди спортсменов с нарушением ОДА
Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Новочебоксарске (Чувашская республика). В течение трёх дней спортсмены разыгрывали медали в прыжках в длину и в высоту, тройном прыжке, толкании ядра и беге на различные дистанции – 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров.
В состязаниях участвовали более 280 спортсменов из 48 регионов России. В составе сборной Кузбасса выступали два кемеровчанина, являющиеся воспитанниками клуба по месту жительства «Сибиряк», - мастер спорта России Александр Ананьев и кандидат в мастера спорта Василий Гусаков.
В итоге Александр Ананьев завоевал две награды. С результатом 1,5 метра он взял «серебро» в прыжках в высоту, а в прыжках в длину получил «бронзу» с результатом 2,98 метра.
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