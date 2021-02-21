Кемеровский легкоатлет завоевал две медали на Всероссийском турнире среди спортсменов с нарушением ОДА

Прокуратура проверит детсад в Кузбассе, где воспитатели убирали снег с крыши без страховки В комитете образования и науки Новокузнецка "Интерфаксу" сообщили, что воспитатели могли...

Выходные в Кузбассе начались со штормового ветра Морозы вернутся в Кузбасс в выходные. ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что выходные начнутся...

В Новокузнецке таксисты на один день подняли цены В Новокузнецке, 20 февраля, после резкого потепления и резкого похолодания на дорогах образовался...