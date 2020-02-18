Кемеровский ОМОН исполнил мечту кемеровчанки

В Кемерово бойцы отряда мобильного особого назначения Росгвардии в День всех влюбленных сделали оригинальный подарок для кемеровской студентки. Омоновцы исполнили желание девушки побывать на ночных стрельбах.
Марина Горохова учится в КемГУ в институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, мечтая связать жить с военной журналистикой. Во время прохождения производственной практики в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области кемеровчанка обмолвилась, что всегда хотела побывать на стрельбище. Бойцы ОМОН пригласили девушку на вечернее занятие по огневой подготовке, совпавшее с Днем святого Валентина.
Кроме этого, свою профессиональную мечту исполнил фотокорреспондент Александр Патрин, который смог запечатлеть эксклюзивные моменты боевой стрельбы спецназа Росгвардии.
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