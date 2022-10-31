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Кемеровский ОМОН отмечает 30 лет

 В областном центре в честь 30-й годовщины образования кемеровского отряда мобильного особого назначения «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли торжественные мероприятия.

По случаю памятной даты на базе отряда состоялся митинг с участием личного состава и командования. Бывший командир спецподразделения полковник в отставке Сергей Ковязин, возглавлявший кемеровский ОМОН последние почти 20 лет, обратился к личному составу, отметив, что отряд во все время с достоинством и честью выполнял поставленные задачи.

  По традиции омоновцы почтили память боевых товарищей, возложив цветы к мемориалу павших омоновцев.

  Кроме этого, торжественное мероприятие по случаю 30-летнего юбилея ОМОН «Оберег» прошло в клубе кемеровской воинской части. Чествовать действующих сотрудников и ветеранов службы собрались представители Правительства Кузбасса, городской администрации.

   Причастных к празднику поздравил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель:

  «Кемеровский ОМОН славен своей боевой историей. Нынешние командиры и бойцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь – путь стойкости и мужества, честного, преданного служения Родине и нашему народу, действуют твёрдо, решительно и профессионально, бесстрашно рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ», - сказал генерал-майор Юрий Кель.

  За многолетнюю преданную службу отличившиеся стражи правопорядка были отмечены областными и ведомственными наградами.

 Особый подарок для кемеровских омоновцев подготовили бойцы спецподразделения, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В своем видеообращении они поздравили с юбилеем боевых товарищей, выразив уверенность в победе над врагом.

 Кемеровский ОМОН образован 30 октября 1992 года. С первых лет образования бойцы отряда стали выезжать за пределы родного региона для участия в вооружённых конфликтах, в том числе для урегулирования ситуации в зоне осетино-ингушского противостояния и восстановления конституционного порядка в Северокавказском регионе. Сегодня кемеровские омоновцы с честью и мужеством защищают жителей Донецка и Луганска в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

 За все эти годы при исполнении служебного долга погибли девять стражей правопорядка. Все они награждены правительственными наградами, а сержанту Станиславу Амелину присвоено звания Герой России – посмертно.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
31/10/2022
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