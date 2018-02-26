Кемеровский пенсионер убил сожительницу из-за спиртного

В декабре прошлого года 78-летний кемеровчанин выпил пива, стал просить у 86-летней сожительницы деньги, чтобы купить еще спиртного.

Женщина в просьбе отказала, что разозлило пенсионера, после чего он сходи за топором и несколько раз ударил ее.

Увидев кровь мужчина положил орудие преступления в сумку и пошел на вокзал. После прохождения через рамку металлоискателя был остановлен сотрудниками линейного управления полиции, в ходе личного досмотра у него был обнаружен топор с пятнами бурого цвета.

В это время потерпевшую обнаружила соседка, женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. В больнице от полученных травм пожилая женщина скончалась.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.