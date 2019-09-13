Кемеровский подросток ограбил на улице пожилую женщину

Суд признал виновным 17-летнего кемеровчанина в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия. Вечером, находясь на улице, подросток увидел пожилую женщину с сумкой в руках. Он решил ограбить пенсионерку, полагая, что сопротивление в силу возраста она не окажет. Прошел вслед за ней в подъезд, ухватился за сумку и резко дернул на себя. Однако женщина оказала сопротивление. Поведение старушки не смутило и злоумышленника – своих намерений он не оставил. Подросток, наоборот, применяя силу, стал дергать сумку, в какой-то момент потерпевшая не удержалась и упала на колени, ударившись о пол подъезда. Тогда он стал тянуть за сумку, волоча пожилую женщину за собой, таким образом они оказались на улице. Протащив ее еще несколько метров, подросток сумел вырвать сумку, после чего скрылся. О произошедшем нападении пенсионерка сообщила в полицию. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В ходе предварительного следствия он полностью признал вину, раскаялся, попросил прощение у потерпевшей. Установлено, что подросток не имеет родителей, учится в техникуме и получает стипендию, подрабатывает. Пояснил, что на преступление пошел, так как хотел иметь больше денег. Приговором суда подростку назначено наказание в виде 1 года лишения свобод условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Фото из открытых источников