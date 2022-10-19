Кемеровский поэт презентовал поэтический сборник об СВО

Презентация сборника стихов Вита Дорофеева «Боги переднего края» прошла на днях в областном центре в библиотеке городских историй.

На мероприятии присутствовали почитатели творчества кемеровского поэта, в том числе ветераны боевых действий, а также юные воспитанники класса Росгвардии школы №74.

Вит Дорофеев поделился с читателями, своими мыслями и чувствами, отраженными в стихах:

«Моя книга о тех ребятах, которые сейчас, как говорят, «за ленточкой». О тех героях, которые с нами, и о тех, кого уже нет. И в том числе о героях прошлого, потому что они есть фундамент, основа наше настоящего», - рассказал Вит Дорофеев.

Кемеровский поэт признался, что на издании сборника настояли его читатели в социальных сетях, в том числе участники СВО. Именно на передовую были отправлены одни из первых отпечатанных сборников для поддержки российских бойцов.

Фото: Росгвардия