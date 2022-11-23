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Кемеровский поэт Вит Дорофеев выступил перед кузбасскими кадетами класса Росгвардии

 В Губернаторской кадетской школе-интернате воспитанники специализированного класса Росгвардии прослушали военные стихи кузбасского поэта Вита Дорофеева. Автор прочел юным слушателям лучшие произведения из своего сборника «Боги переднего края», посвящённого событиям и героям специальной военной операции.

Кадеты Росгвардии познакомились с малоизвестными подвигами защитников Донецка и Луганска. Именно подлинные истории участников СВО послужили прототипами лирических героев в произведениях Дорофеева. Автор в стихах поведал школьникам о героизме добровольцев, преданности долгу и отваге бойцов.

 «Мне хотелось поделиться с ними опытом своего осмысления происходящего, опытом своего сопереживания. Читая стихи, я увидел в их глазах отклик, искреннюю заинтересованность. Это самое главное для меня», - признался кемеровский поэт.

 Гость рассказал ребятам об истории появления поэтического сборника, на издании которого настояли читатели в социальных сетях. В завершении вечера Вит Дорофеев сделал подарок для благодарных слушателей.

 «Книга «Боги переднего края», посвящена событиям СВО. Фактически это летопись реальных историй. Я подарил эту книгу ребятам со своим посвящением, с искренним желанием мира и добра в их жизни, и с надеждой, что из них вырастут настоящие защитники нашей Родины», - сказал Вит Дорофеев.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
kuzbassnews.ru
23/11/2022
Культура
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