Кемеровский реабилитационный центр «Фламинго» внедряет новые технологии

В кемеровском реабилитационном центре «Фламинго» внедрены новые технологии психолого-педагогической и медицинской реабилитации детей-инвалидов.
Специалисты центра обучились работе с применением таких мировых передовых технологий психолого-педагогической и медицинской реабилитации, как холдинг-терапия, сенсорная интеграция, нейродинамическая реабилитация и другие.
Профессиональное обучение проходило в Томске, Омске, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.
«Фламинго» – это единственный за Уралом Центр, где начали активно использовать методику.
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