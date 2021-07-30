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Кемеровский СОБР отразил нападение условных террористов на автоколонну

 В пригороде областного центра на войсковом полигоне в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и ее боевое охранение.

 По легенде учений, автоколонна в сопровождении специального отряда быстрого реагирования «Символ» была атакована диверсионной группой условного противника. Для прикрытия отхода спецназ вступил в бой с «террористами». В результате правильно организованной обороны росгвардейцы уничтожили огневые точки противника.

 Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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