Кемеровский СОБР отразил нападение условных террористов на автоколонну

В пригороде областного центра на войсковом полигоне в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и ее боевое охранение.

По легенде учений, автоколонна в сопровождении специального отряда быстрого реагирования «Символ» была атакована диверсионной группой условного противника. Для прикрытия отхода спецназ вступил в бой с «террористами». В результате правильно организованной обороны росгвардейцы уничтожили огневые точки противника.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были применены средства имитации, дымы и холостые патроны.