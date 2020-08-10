Кемеровский СОБР пополнился мастерами спорта

В областном центре личный состав кемеровского СОБР «Символ» поздравил сослуживца майора Алексея Х. с присвоением спортивного звания мастер спорта России по классической стрельбе из пистолета.
Сотрудник спецподразделения выполнил норматив на прошедших всероссийских соревнованиях физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Новосибирске и лишь в канун Дня физкультурника узнал о присвоении ему почетного звания. Радостное событие спортсмен-стрелок вместе с коллегами отметил очередной тренировкой. В настоящий момент офицеры готовятся к предстоящему турниру Росгвардии по тактико-циклической стрельбе, который пройдет в Иркутске.
«Больше десяти лет увлекаюсь стрелковым видом спорта, - рассказал Алексей, - с начала была цель выполнить норматив на мастера, а сейчас – стремлюсь к первому месту на всероссийских соревнованиях».
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