Кемеровский СОБР провел мастер-класс для курсантов факультета спецназа

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» стали почетными гостями в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Кемеровские росгвардейцы провели для курсантов факультета спецназа профессиональный мастер-класс.
В течение нескольких дней собровцы помогали будущим офицерам в подготовке к соревнованиям среди сил специального назначения Росгвардии. Так, на огневом рубеже одна из лучших снайперских пар войск правопорядка поделилась с курсантами секретами мастеров точного выстрела, а также опытом выступления на различных соревнованиях по практической стрельбе. Кроме этого, сотрудники СОБР продемонстрировали эффективные действия по обращению с различным стрелковым оружием.
За плечами кемеровского СОБР сотни успешных операций по задержанию особо опасных преступников, в том числе при освобождении заложников, как в родном регионе, так и за его пределами.
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