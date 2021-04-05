Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровский СОБР провел мастер-класс для курсантов факультета спецназа

   Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Символ» стали почетными гостями в Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. Кемеровские росгвардейцы провели для курсантов факультета спецназа профессиональный мастер-класс.

  В течение нескольких дней собровцы помогали будущим офицерам в подготовке к соревнованиям среди сил специального назначения Росгвардии. Так, на огневом рубеже одна из лучших снайперских пар войск правопорядка поделилась с курсантами секретами мастеров точного выстрела, а также опытом выступления на различных соревнованиях по практической стрельбе. Кроме этого, сотрудники СОБР продемонстрировали эффективные действия по обращению с различным стрелковым оружием.

   За плечами кемеровского СОБР сотни успешных операций по задержанию особо опасных преступников, в том числе при освобождении заложников, как в родном регионе, так и за его пределами.

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/04/2021
Образование
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбасс придет потепление до +12 градусов в воскресенье
В воскресенье в Кузбасс придет потепление до +12 градусов.
Землетрясение магнитудой 3,3 произошло под Таштаголом
На хребте Бийская Грива в Кузбассе зафиксировали толчки.В регионе произошло сейсмическое событие,...
По факту обрушения корпуса школы в Междуреченске возбудили уголовное дело
Напомним, ранее редакция «Вестей» сообщала, что поздним вечером пятницы, 2 апреля на территории...
Новокузнечан удивил способ очистки дорог
На видео трактор с щётками колесит по центральной улице города и поднимает в воздух килограммы пыли...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus