Кемеровский СОБР "Символ" отметил 30-летие

В клубе кемеровской воинской части прошла торжественная церемония, приуроченная 30-летию со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудников и ветеранов отряда поздравили представители правительства и парламентарии Кузбасса, городской администрации, силовых структур и общественных организаций. Кроме этого, для виновников торжества выступил военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации под руководством художественного руководителя подполковника Артура Гарифулина и начальника оркестра подполковника Сергея Горланова.

Приветствуя собравшихся, заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник Максим Балакин, отметил, что, действуя мужественно и решительно, отряд вносит значительный вклад в борьбу с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью.

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель выразил особую благодарность ветеранам службы.

«Ваш преданный труд послужил основой для будущего поколения офицеров, которые в своей повседневной деятельности стремятся приумножить лучшие профессиональные традиции. Именно благодаря вашим усилиям закалён характер СОБР, - подчеркнул Юрий Викторович».

По традиции все присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев.

В ходе чествования отличившимся офицерам вручены государственные и ведомственные награды, памятные знаки и благодарности.

Кемеровский СОБР был создан 28 февраля 1993 года одним из первых спецподразделений в стране для противодействия разгулу организованной преступности. За годы существования отряда на счету кемеровских сотрудников СОБР освобождение десятков заложников, задержания криминальных групп, нейтрализация незаконных бандформирований, вооруженных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков

Во время командировок на Северный Кавказ геройски погибли Сергей Шлее, Алексей Отческих, Василий Руденко, Михаил Коломин, Андрей Коврижин, Юрий Латыпов, Кирилл Соснин, умер Олег Лавров. В ходе специальной военной операции на Украине по защите жителей Донецкой и Луганских народных республик героически пали полковник Игорь Мурзин и Александр Иванов. После их гибели все заботы о семьях своих сослуживцев взяли на себя офицеры СОБРа.

За смелость, мужество, отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, около 200 действующих сотрудников и ветеранов СОБР «Символ» награждены государственными наградами. Неоднократно представители регионального СОБРа становились победителями и призерами различных соревнований всероссийского и окружного масштаба.

Фото: Росгвардия