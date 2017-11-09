Кемеровский театр детей и молодежи выступит в Томске

С 9 по 11 ноября 2017 года в рамках проекта «Большие гастроли для маленьких», Кемеровский театр детей и молодежи представит свои спектакли для детей и подростков в Томске. Юный зритель сможет увидеть постановки «Что случилось с крокодилом», театральный проект-лаборатория для подростков «Смотреть после 10», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Волшебное кольцо», а также спектакль по реальным историям артистов о своих отцах «ПАПА».

В это же время Томский областной Театр юного зрителя покажет в Кемерово спектакли «Ронья, дочь разбойника», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Музыка ночью» и «Не хочу быть собакой».

Фото из социальной сети.