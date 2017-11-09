Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровский театр детей и молодежи выступит в Томске

С 9 по 11 ноября 2017 года в рамках проекта «Большие гастроли для маленьких», Кемеровский театр детей и молодежи  представит свои спектакли для детей и подростков в Томске. Юный зритель сможет увидеть постановки «Что случилось с крокодилом», театральный проект-лаборатория для подростков «Смотреть после 10», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Волшебное кольцо», а также спектакль по реальным историям артистов о своих отцах «ПАПА».

В это же время Томский областной Театр юного зрителя покажет в Кемерово спектакли «Ронья, дочь разбойника», «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился», «Музыка ночью» и «Не хочу быть собакой».

 

Фото из социальной сети.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/11/2017
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечанин избил коллегу во время корпоратива
Вечером во вторник, 7 ноября, сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке 40-летнего мужчину,...
В Кузбассе дотации для муниципалитетов увеличатся на 10%
Объём ежемесячных дотаций для муниципалитетов Кузбасса из областного бюджета проиндексируют на 10%.
В Новокузнецке заключенный колонии пытался убить другого осужденного
В Кемеровской области судить будут тридцативосьмилетнего заключенного, который отбывает наказание в...
В Кузбассе невменяемый подросток совершил целую серию преступлений
В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus