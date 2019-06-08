Кемеровский велосипедист будет выступать на Европейских играх в Минске

Кемеровчанин Артём Ныч, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 2, вошёл в состав сборной России по велоспорту на Европейских играх в Минске.
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Артём – в составе мужской сборной по шоссейным велогонкам. Кемеровчанин – постоянный призёр и победитель соревнований различного уровня.
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