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Кемеровский велосипедист будет выступать на Европейских играх в Минске

Кемеровчанин Артём Ныч, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 2, вошёл в состав сборной России по велоспорту на Европейских играх в Минске.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Артём – в составе мужской сборной по шоссейным велогонкам. Кемеровчанин – постоянный призёр и победитель соревнований различного уровня.

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kuzbassnews.ru
08/06/2019
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