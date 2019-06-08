Кемеровский велосипедист будет выступать на Европейских играх в Минске

Из Кемерова в Санкт-Петербург планируют запустить прямые перелеты На площадке Питерского экономического форума губернатор Сергей Цивилев и врио губернатора Санкт-...

У пожарных в «Зимней вишне» были дырявые шланги, считает потерпевший Пожарные, приехавшие тушить торговый центр "Зимняя вишня", имитировали бурную...

Гроза и сильный ветер обрушатся на Кузбасс Синоптики прогнозируют разгул непогоды 6 июня в Кемеровской области. По информации Кемеровского...